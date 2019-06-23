Работы по расширению русла рек в Актобе временно приостановлены

По поручению главы государства 22-23 июня состоялась рабочая поездка группы специалистов министерства экологии, геологии и природных ресурсов во главе с министром Магзумом Мирзагалиевым в Актобе для изучения ситуации, сложившейся в результате проведения гидрологических работ по расширению русла рек. По итогам принято решение временно приостановить работы.

Как сообщила пресс-служба ведомства, в ходе поездки министр совместно со специалистами акимата региона, активистами, представителями общественности города посетил места, где проводятся работы по расчистке русла и дноуглублению. Также проведена встреча с руководством акимата региона, профильными экспертами, изучены все необходимые документальные и справочные материалы.

«Как вы знаете, я прибыл в Актобе по поручению главы государства. Хотел бы отметить, что Президент очень хорошо осведомлен об экологических проблемах региона, которые не ограничиваются противопаводковыми мероприятиями. Поэтому по его прямому поручению была соответствующая группа направлена», - отметил Мирзагалиев по итогам рабочей поездки.

Говоря о расширении русла рек Сазды, Каргалы, Илек, Жаман-Каргалы, Бутак, Песчанка, Тамды, Женишке в границах города Актобе, министр отметил, что в целом указанные работы необходимы, чтобы избежать подтопления паводковыми водами близлежащих местностей.

«По информации, которую я получил от акима области, порядка 65 тыс. жителей живут в потенциальной зоне подтопления. Поэтому мы должны предпринять все меры для того, чтобы оградить их от негативных последствий, любых чрезвычайных ситуаций природного характера. Поэтому эти работы, несомненно, надо будет продолжать, но вопрос в том, каким образом это делать», - сказал он.

В частности, для поиска и выбора необходимых технологий, отвечающих стандартам качества и сохранения экологии, биоразнообразия региона, будет создана специальная рабочая группа, в состав которой войдут представители министерства, акимата, общественности, активисты, экологи, все необходимые профильные эксперты. По словам Мирзагалиева, «эта рабочая группа должна заседать абсолютно открыто».

«Сегодня мы приняли решение о том, чтобы пока работы по расширению русла рек и дноуглубительные работы будут временно приостановлены, до вынесения решения экспертной группы», - сообщил глава министерства экологии.

По данным акимата, необходимость проведения данных работ была обусловлена весенними паводками в 2017 году, в результате которых было подтоплено 907 дачных и жилых домов, 110 из них были полностью разрушены паводковыми водами и не подлежали восстановлению. Кроме того, было разрушено 5 мостов, автомобильная дорога. За последние 20 лет на данных водных объектах расчистка русла, а также дноуглубительные работы не проводились.

Напомним, накануне глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что «в Актобе сложилась тревожная экологическая обстановка из-за непродуманныx гидрологических работ по расширению русла рек». Он поручил «срочно заняться данной проблемой» главе нового министерства экологии.