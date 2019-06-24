По факту ЧП в Арыси возбуждено уголовное дело

В министерстве внутренних дел заверили, что ситуация в городе Арысь в Туркестанской области находится под контролем органов внутренних дел. К месту ЧС привлечены 463 человека личного состава министерства, а для охраны общественного порядка из Шымкента направлены 500 военнослужащих воинской части Национальной гвардии.

«В городе Арысь сотрудники полиции задействованы в охране общественного порядка, имущества эвакуированного населения, его сопровождения из города Арысь. Всего к месту чрезвычайной ситуации привлечено 463 человека личного состава и 53 единицы техники подразделений МВД РК. В их числе 193 сотрудника и 23 единицы техники органов гражданской защиты, а также 270 сотрудников и 30 единиц техники подразделений полиции. Также для охраны общественного порядка в г.Арысь направлены 500 военнослужащих воинской части 6506 Национальной Гвардии РК, дислоцированной в г.Шымкенте», - говорится в сообщении МВД.

В ведомстве заверили, что «ситуация находится под контролем органов внутренних дел».

Касательно информации в социальных сетях о пропавших детях, в министерстве сообщили, что она «изучается органами внутренних дел».

«Принимаются все меры по установлению местонахождения эвакуированных с места происшествия. Министерство внутренних дел призывает не поддаваться панике и доверять

проверенной информации из официальных источников», - отметили в МВД.

Также сообщается, что по факту ЧП Шымкентским отделом Южного регионального военно-следственного управления МВД зарегистрировано уголовное дело по ст. 462 ч.1 (нарушение правил обращения с оружием, а так же с веществами и предметами, предоставляющими опасности для окружающих) Уголовного кодекса.

Между тем по сообщению пресс-службы акимата области, для эвакуации жителей задействовано 105 единиц автотранспорта, помимо основного штата РОВД города Арысь привлечено 345 сотрудников, 75 специального транспорта и 51 экипаж неотложной помощи. По линии ЧС задействованы 201 сотрудник и 26 единиц спецтехники ДЧС Туркестанской области и города Шымкент.