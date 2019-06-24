С 1 июля железнодорожные вокзалы Алматы-1 и Алматы-2 перейдут в собственность акимата

Реконструкция вокзала Алматы-1 предполагает строительство современных переходов, расширение существующего подземного перехода и установку эскалаторов.

«По поручению акима расходы на реконструкцию вокзала Алматы-1 были оптимизированы за счет сдачи в аренду коммерческих объектов в черновой отделке. Таким образом, отпадет необходимость внутренней отделки помещения, приобретения технологического оборудования и установки инженерных приборов. Кроме того, были сокращены расходы на дизайн здания. Он будет лаконичным, эффективным и отвечать всем современным требованиям, но в то же время в нем отсутствуют дорогостоящие детали», — сообщает управление городской мобильности Алматы.