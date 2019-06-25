Кульгинов призвал жителей столицы предлагать идеи по улучшению города

Аким столицы Алтай Кульгинов призвал жителей предлагать идеи и проекты по улучшению города. Как он сообщил на своей странице в Facebook , свои предложения горожане могут внести на новой виртуальной площадке.

«Глава государства одной из основных задач перед акимами ставит оперативное реагирование на все запросы граждан и использование новых форм коммуникаций. Акимат города Нур-Султан и я лично будем всегда стремиться сделать взаимодействие жителей и наших коллег более эффективным и продуктивным. Поэтому предлагаю внедрить современный вид коммуникации, который позволит всем вам предлагать свои идеи напрямую и принять непосредственное участие в улучшении нашего города.Давайте объединим наши знания и опыт для того, чтобы найти наилучшие пути совместного развития столицы», - написал Кульгинов.

Он отметил, что властям города «важно услышать мнение людей, которые живут, работают, учатся и отдыхают в нашем любимом городе».

«Каждый голос будет услышан. А лучшие идеи будут реализованы. Предлагайте идеи и проекты по улучшению нашей любимой столицы», - обратился аким к жителям.

Свои идеи и предложения горожане могут размещать на платформе www.ashyqalan.kz/#/