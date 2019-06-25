Альнуру Ильяшеву разрешили провести митинг в Алматы

Дата проведения мирного митинга — 30 июня 2019 года, место проведения — сквер за кинотеатром «Сары Арка». Митинг должен пройти с 10:00 до 12:00.

«Теперь надо организовать и провести его достойно, чтобы снять все вопросы об обоснованности существования этого конституционного права ГРАЖДАН Казахстана. Будем готовиться», — написал Альнур Ильяшев.

Это было его 36-е заявление на проведение митинга в Алматы, по всем предыдущим он получил отказ. 19 июня, перед подачей заявления Ильяшев пришел в полицию, чтобы его задержали – он сообщил, что собирается устроить митинг, на который акимат не даст разрешение. В полиции отказались его задерживать.

«Начальник штаба департамента полиции Халил Бабалиев почитал мое заявление, округлил глаза, спрашивал, зачем мне это надо. Я сказал, что у нас в стране абсурдная ситуация, когда конституционные права не дают реализовывать. Мне сказали, что на мое обращение ответят в течение 15 суток», - сказал Ильяшев Vласти.

Отметим, что из-за постоянных отказов в проведении митинга Ильяшев также подал в суд на городские власти.

Интервью с Альнуром Ильяшевым