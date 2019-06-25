Избран депутат сената парламента от Шымкента

Как сообщается, на основании протокола избирательной комиссии города Шымкент о результатах подсчета голосов по выборам депутата сената ЦИК постановил «считать избранной и зарегистрировать депутата сената парламента Республики Казахстан Капбарову Айгуль Жарылкасыновну». Указывается, что за нее отдано 23 голоса или 85% голосов выборщиков, принявших участие в голосовании. Еще два кандидата – Рамиля Искандерова и Алишер Сатвалдиев – набрали по 2 голоса или 7,5% голосов выборщиков.

Как сообщал Otyrar.kz, в мае кандидатуру директора-главного редактора ТОО «Информационный центр «Шымкент» Айгуль Капбаровой депутаты маслихата поддержали ее единогласно на внеочередной сессии.

Айгуль Капбарова трудовую деятельность начала в 1997 году на телевидении. Затем была заведующим отделом в газете «Оңтүстік Қазақстан». Сегодня руководит газетами «Шымкент келбеті» и «Панорама Шымкента».

Выборы депутата сената парламента Республики Казахстан от города Шымкента вместо выбывшего Дархана Сатыбалды состоялись 24 июня. Сатыбалды указом президента от 18 марта был назначен послом Казахстана в Республике Узбекистан.