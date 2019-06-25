Эксперты обсудят развитие туризма в Казахстане

Интернет-журнал Vласть и группа компаний "Верный Капитал" во вторник, 2 июля, организуют очередную встречу Expert Update. На этот раз темой обсуждения станет туризм.

Казахстан – страна с большим туристским потенциалом, красивейшими природными ландшафтами, богатым историческим наследием, интересными образцами новейшей архитектурой и кулинарным многообразием. Однако, Казахстан в качестве туристской дестинации, пока не занял достойного места в списке стран, обязательных к посещению и сами казахстанцы не делают предпочтительного выбора в пользу внутреннего туризма. Туризм является важнейшим двигателем экономики и потому отсутствие инфраструктуры и продуманных программ пребывания, сложности в туристическом бизнесе, не позволяющие в полной мере развить его, препятствуют, в том числе, экономическому росту страны.

Каково текущее состояние въездного туризма в Казахстане, какие шаги предпринимаются бизнесом для улучшения ситуации и насколько эффективны новые госпрограммы, а также то, как привлечь иностранного и внутреннего туриста обсудят эксперты и профессионалы на очередной встрече ExpertUpdate.

Спикеры встречи:

- Тимур Дуйсенгалиев, заместитель председателя правления Kazakh Tourism.

- Олжас Шинтаев, эксперт по внутреннему туризму в Казахстане.

- Рашида Шайкенова, генеральный директор Казахстанской туристской ассоциации.

- Дана Балфанбаева, заместитель генерального директора в отель & SPA «Oi-Qaragai Lesnaya Skazka».

- Лаура Галиева, генеральный директор и основатель «KazUnion»

Модератор встречи – Лея Хамитова, директор по маркетингу в Rixos Borovoe.

Формат Expert Update предполагает дискуссию между спикерами, модератором и аудиторией в зале.

Встреча состоится 2 июля в Aurora Space (ул. Жамбыла 55/57). Начало в 11:00.

Зарегистрироваться на встречу можно по ссылке.