Назарбаев о ЧП в Арыси: «Благодаря единству народа мы преодолеем все сложности»

На заседание Совета безопасности под председательством Нурсултана Назарбаева рассмотрели текущую ситуацию в городе Арысь. Глава Совбеза, выразив соболезнования родным и близким погибших, отметил самоотверженный труд работников всех служб и волонтеров, принимающих участие в ликвидации последствий взрывов, сообщила пресс-служба первого президента.

«По последней информации количество пострадавших превысило 160 человек. Следует отметить сплоченность всех казахстанцев. Граждане со всех уголков страны выражают обеспокоенность, работники организаций и предприятий объединяются, чтобы помочь пострадавшим. Беды и трудности одного региона являются нашим общим вопросом. Благодаря крепкому единству народа мы преодолеем все сложности. Выражаю всем казахстанцам благодарность», - сказал Назарбаев.

Он подчеркнул, что со стороны государства принимаются все необходимые меры по скорейшему восстановлению нормальной жизнедеятельности региона и оказанию всесторонней поддержки населению.

Также на заседании Совбез рассмотрели вопросы обеспечения водной безопасности страны. В частности, участники заседания детально обсудили состояние водных ресурсов и водохозяйственных объектов. Особое внимание также было уделено вопросам доступности питьевой воды для населения и рационального водопользования.

По итогам заседания даны конкретные поручения по организации возвращения людей в их дома и проведению ремонтно-строительных работ в городе.