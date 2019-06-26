Токаев поручил правительству погасить долги по кредитам в банках социально уязвимых казахстанцев

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о мерах по снижению долговой нагрузки граждан республики. Как сообщается на сайте Акорды, документом поручается правительству принять меры по погашению в банках долгов по кредитам социально уязвимых категорий населения.

«Постановляю правительству Республики Казахстан в разовом порядке принять меры по погашению в банках второго уровня и микрофинансовых организациях задолженности по беззалоговым потребительским займам», - говорится в документе.

При этом определен ряд условий: должниками по указанным займам являются многодетные семьи; семьи, получающие выплаты по случаю потери кормильца; семьи, имеющие детей-инвалидов, инвалидов с детства старше 18 лет; получатели государственной адресной социальной помощи; дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, не достигшие 29 лет, потерявшие родителей до совершеннолетия. Кроме этого, общая задолженность по займу не превышает 3 млн тенге по состоянию на 1 июня 2019 года; размер погашаемой задолженности, состоящей из основного долга и начисленного по нему вознаграждения, по состоянию на 1 июня 2019 года не превышает 300 тыс. тенге на одного заемщика.

Правительству и Национальному банку поручено «принять меры по списанию гражданам, имеющим беззалоговые потребительские займы в банках и микрофинансовых организациях, начисленных штрафов и пени по состоянию на 1 июля 2019 года, а также совместно с акимами столицы, Алматы, Шымкента и областей принять иные меры по реализации настоящего указа».

«Национальному банку Республики Казахстан принять комплекс мер регуляторного характера по усилению ответственности финансовых организаций, предусматривающих: запрет начисления неустойки, комиссий и иных платежей, связанных с выдачей и обслуживанием кредита, по всем беззалоговым потребительским займам физических лиц с просроченной задолженностью свыше 90 дней; запрет на предоставление займов гражданам с доходом ниже прожиточного минимума; дополнительные меры регулирования при выдаче беззалоговых потребительских займов», - говорится в документе.

Контроль за исполнением указа, который подписан сегодня, 26 июня, и вводится в действие со дня подписания, возложен на администрацию президента.