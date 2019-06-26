МВД опровергло информацию о 350 пропавших жителях Арыси

«Эта информация проходила в первый день происшествия. На нее были даны соответствующие опровержения», - заявили в ведомстве.
По данным министерства, «проведенной работой все жители города были эвакуированы и установлены, пропавших без вести нет».
МВД призвало казахстанцев «не поддаваться панике и не пользоваться непроверенной информацией, особенно распространяемой через мессенджер WhatsApp и социальных сетях».
«Официальная информация регулярно распространяется оперативным штабом. Напомним, что в связи с событиями в городе Арысь работает горячая линия», - указали в ведомстве.
Отметим, что изначально информацию о более 350 потерявшихся людях из Арыси портал Otyrar опубликовал со ссылкой на группу внутренних и внешний коммуникаций ДЧС Шымкента, но после опровержения МВД внес правки в новость.
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