МВД опровергло информацию о 350 пропавших жителях Арыси

Министерство внутренних дел заявило, что распространяемая информация о пропавших без вести 350 жителях города Арысь не соответствует действительности.

«Эта информация проходила в первый день происшествия. На нее были даны соответствующие опровержения», - заявили в ведомстве.

По данным министерства, «проведенной работой все жители города были эвакуированы и установлены, пропавших без вести нет».

МВД призвало казахстанцев «не поддаваться панике и не пользоваться непроверенной информацией, особенно распространяемой через мессенджер WhatsApp и социальных сетях».

«Официальная информация регулярно распространяется оперативным штабом. Напомним, что в связи с событиями в городе Арысь работает горячая линия», - указали в ведомстве.

Отметим, что изначально информацию о более 350 потерявшихся людях из Арыси портал Otyrar опубликовал со ссылкой на группу внутренних и внешний коммуникаций ДЧС Шымкента, но после опровержения МВД внес правки в новость.