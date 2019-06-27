Сертификационный полет Boeing 737 MAX отложили из-за нового источника риска

Федеральное авиационное управление США (FAA) перенесло сертификационный испытательный полет Boeing 737 MAX до 8 июля из-за выявления нового потенциального источника риска в конструкции самолетов, сообщают «Ведомости» со ссылкой на Reuters.

Риск был обнаружен на прошлой неделе во время теста на симуляторе. FAA будет анализировать полученную информацию не менее 2-3 недель, прежде чем решит, возвращать ли самолет в эксплуатацию. В управлении отметили, что отментят запрет на эксплуатацию самолета, «если посчитают ее безопасной».

В Boeing сообщили, что проблема будет решена с помощью изменений программного обеспечения. Речь идет о конкретном условии полета, которое не отражено в ранее произведенных изменениях ПО.

«Boeing не будет предлагать 737 MAX для сертификации FAA до тех пор, пока не выполнит все требования», - заверили в компании.

Между тем РИА Новости сообщает, что одна из крупнейших американских авиакомпаний United Airlines продлила запрет на полеты Boeing 737 MAX до 3 сентября, в результате будут отменены 1,3 тыс. рейсов в июле, 1,9 тыс. рейсов в августе.

Полеты Boeing 737 Max были приостановлены после того, как два самолета этой модели разбились в течение полугода: в октябре прошлого года в Индонезии, а в марте этого года в Эфиопии. Жертвами двух авиакатастроф стали 346 человек. Согласно предварительным данным расследования, в обоих случаях схожие причины авиакатастроф. Самолеты могли потерпеть крушение из-за сбоя в системе MCAS, помогающей пилотам управлять судном.