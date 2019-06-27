В Бурятии после аварийной посадки загорелся пассажирский АН-24

В аэропорту города Нижнеангарск на севере Бурятии после аварийной посадки загорелся пассажирский самолет Ан-24.

По данным СМИ, катастрофа произошла около 10:20 по местному времени. Лайнер направлялся по маршруту Улан-Удэ – Нижнеангарск – Иркутск. После взлета один из двигателей самолета отказал. Экипаж решил вернуться в аэропорт, но при посадке самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и столкнулся со зданием очистных сооружений. После этого лайнер загорелся. На фотографиях с места ЧП, опубликованных в СМИ, видно, что самолет полностью выгорел.

В результате ЧП, по предварительным данным, погибли 2 члена экипажа, за медицинской помощью обратились 33 человека, четверо из них госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

Всего на борту самолета находились 47 человек.

В настоящий момент на месте происшествия работают пожарные, медики и спасатели.