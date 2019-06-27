Токаев поставил задачи перед новым министерством торговли и интеграции

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра торговли и интеграции Бахыта Султанова. Тот доложил президенту о текущей деятельности нового министерства, формировании его штатной численности и подготовке соответствующей нормативно-правовой базы. В свою очередь Токаев поставил перед новым ведомством ряд задач, сообщила Акорда.

«Необходимо усилить координацию центральных и местных исполнительных органов по защите национальных интересов и продвижению наших товаров на рынках ЕАЭС, КНР и Центральной Азии. Следует сконцентрировать по принципу «одного окна» все меры сервисной поддержки экспортеров», - сказал Токаев.

Он также подчеркнул, что «вопрос защиты внутреннего рынка, его насыщения качественными и доступными товарами прямо связан с социально-экономическим положением населения страны и развитием нашей экономики».

«Поэтому здесь важно взаимодействие с местными исполнительными органами в вопросах развития рынков современного формата и расширения безналичных механизмов оплаты», - сказал президент.

Министерство торговли и интеграции было создано в Казахстане 17 июня. Новому ведомству перейдет часть функции министерства нацэкономики в части внутренней и внешней торговли, продвижения торговли, а также функции комитета по тех регулированию от министерства индустрии и инфраструктурного развития, и из министерства иностранных дел передается функция по координации продвижения экспорта.