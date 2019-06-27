Акционеры First Heartland Bank и Jýsan Bank одобрили объединение

АО «First Heartland Bank» присоединится к АО «First Heartland Jýsan Bank». Решение об этом было принято сегодня на внеочередном общем собрании акционеров, сообщила пресс-служба Jýsan Bank.

Отметим, что вопрос о присоединении АО «First Heartland Bank» к АО «Цеснабанк» должны были рассмотреть на общем собрании акционеров еще 15 мая. 29 апреля АО «Цеснабанк» объявило о смене своего названия на АО «First Heartland Jýsan Bank» с розничным брендом «Jýsan Bank» («Жусан банк»).

«Это очень хорошая новость, особенно для наших клиентов и партнеров, так как мы присоединяем к себе банк с безупречным финансовым положением и хорошей клиентской базой, что усилит наши позиции в банковском сектор «Мы рады данному решению акционеров, которое позволит нам объединить человеческие и финансовые ресурсы обоих финансовых организаций, а также укрепит репутацию First Heartland Jýsan Bank как одного из самых на сегодняшний день стабильных и ликвидных банков страны», - прокомментировал решение председатель правления АО «First Heartland Jýsan Bank» Бекжан Пирматов.

Ожидается, что присоединение First Heartland Bank усилит рыночные позиции, увеличит инвестиционную привлекательность и конкурентоспособность Jýsan Bank, а его активы составят более 1 трлн тенге, высоколиквидные активы – более 800 млрд тенге.

First Heartland Jýsan Bank работает на казахстанском финансовом рынке с 1992 года. На сегодняшний день Jýsan Bank (Жусан Банк) представлен 119 отделениями в 22 регионах Казахстана.

Напомним, в феврале АО «First Heartland Securities» (FHS) приобрело контрольный пакет акций АО «Цеснабанк» (99,5% простых акций). После этого в составе правления и совета директоров Цеснабанка произошли изменения.