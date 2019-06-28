Россия и Китай отказались от расчетов в долларах

Соглашение подписал первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов и председатель Народного банка Китая И Ган еще 5 июня. При этом его планировалось заключить еще в конце прошлого года. Но в конце декабря Силуанов заявил, что подписание документа отложено.

Сейчас разрабатываются новые механизмы взаиморасчетов в нацвалютах между российскими и китайскими предприятиями. Как пояснил «Известиям» председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков, одним из вариантов может быть создание «шлюзов между российским и китайским аналогами SWIFT (система передачи финансовых сообщений и Китайская международная платежная система (CIPS) – V)». По словам Аксакова, для роста объемов расчетов в нацвалютах нужносформировать рынок рублевых и юаневых финансовых инструментов. Это в свою очередь позволит страховать риски колебаний курса по основным товарам российско-китайской взаимной торговли. По его оценкам, доля расчетов с КНР в рублях в ближайшие годы может возрасти с 10% до 50%.

Между тем источники издания, близкие к Центробанку, сообщили, что на расчеты через новый канал планируется уполномочить ВТБ, а с китайской стороны этим займется Торговый банк. В ВТБ отметили, что «являются единственным российским банком с финансовой лицензией на территории КНР». Кроме этого, ВТБ имеет корреспондентские счета в нацвалютах с крупнейшими китайскими банками на территории КНР, Гонконга и России, активно продвигает использование рубля и юаня во внешнеэкономической деятельности.

По информации другого источника «Известий», знакомого с ходом переговоров, алгоритм расчетов планируется выстроить к 2020 году. При этом на платежи в нацвалютах будут переходить прежде всего крупнейшие производители энергоресурсов и сельхозпродукции с госучастием. Предполагается, что расчеты в рублях и юанях будут в том числе по уже заключенным долларовым контрактам.