Участники митинга в Алматы призвали устранить законодательные ограничения на проведение мирных собраний

В Алматы в сквере за кинотеатром «Сары-Арка» прошла акция за возможность проведения мирных митингов. Её организатором выступил активист Альнур Ильяшев, получивший разрешение от местных властей в минувший вторник.

На протяжении двух часов представители общественности выступали с призывами устранить законодательные ограничения на проведение мирных собраний, а также заняться постепенной реализацией политических, социальных и экономических реформ. Вместе с этим они говорили о необходимости освободить политических заключенных и увеличить участие простых граждан в политических и общественных организациях. Среди выступающих были журналист Рысбек Сарсенбай, независимый наблюдатель Серик Абишев, экономист Айман Турсынкан, активистки Ася Тулесова и Асем Жапишева, общественный деятель Маржан Аспандиярова и многие другие.

Плакаты участников митинга также обращали внимание на проблемы неработающей Конституции, политической пассивности, невозможности борьбы за права женщин и других социальных групп.

По подсчётам корреспондента Vласти, в митинге приняло участие порядка 300-500 человек.

Напомним, что после многократных попыток добиться проведения мирного митинга в Алматы гражданский активист Альнур Ильяшев все-таки получил соответствующее разрешение от городского акимата. Это было его 36-е заявление на проведение митинга, по всем предыдущим он получил отказ. 19 июня, перед подачей заявления, Ильяшев пришел в полицию, чтобы его задержали – он сообщил, что собирается устроить митинг, на который акимат не даст разрешение. В полиции отказались его задерживать.