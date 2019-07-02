Казахстан не будет пересматривать планы по добыче нефти из-за продления соглашения ОПЕК+

Казахстан не планирует пересматривать объемы добычи нефти после продления соглашения ОПЕК+, заявил во вторник журналистам в кулуарах правительства первый заместитель министра энергетики Махамбет Досмухамбетов.

«Я думаю, что не отразится (продление сделки ОПЕК+ на планах по добыче нефти в 2019 году – V), поскольку сегодня добычу мы практически ведем по плану», - заявил Досмухаметов.

Он отметил, что с учетом всех капитальных ремонтов и остановок на крупных месторождениях планируется добыть в этом году 89 млн тонн нефти.

Первый заместитель министра также подчеркнул, что сегодня стоит задача, чтобы стоимость нефти не снизилась «критично для производителей». В этой связи он выразил надежду, что достигнутые договоренности позволят цене, как минимум, держаться на текущем уровне.

«Поэтому я не ожидаю, что будет увеличение или уменьшение (цены – V). И не ожидаю, что это (отразится – V) на наших планах объема добычи», - сказал Досмухамбетов.

Ранее о том, что продление сделки не повлияет на планы Казахстана по росту добычи нефти на Кашагане, заявил журналистам в Вене глава Минэнерго республики Канат Бозумбаев. По его словам, она будет снижаться за счет других месторождений. Также он сообщил, что Казахстан не планирует просить об изменении квот для страны при продлении сделки ОПЕК+. Также Бозумбаев отмечал, что Казахстан поддерживает продление сделки до конца года. Об этом же накануне в телефонном разговоре с королем Саудовской Аравии сообщил и глава государства Касым-Жомарт Токаев.

В понедельник ОПЕК согласовала продление сделки по сокращению добычи нефти в рамках ОПЕК+ на 9 месяцев. При этом рассматривалось два срока – на 6 и 9 месяцев. Финальное же решение о продлении сделки на определенных условиях и срок будет принято участниками стран ОПЕК+ 2 июля.