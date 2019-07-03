США призвали Казахстан поделиться опытом по возвращению граждан из Сирии

Государственный секретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео на встрече с министром иностранных дел Казахстана Бейбутом Атамкуловым, который находится с визитом в США, призвал республику поделиться с другими странами опытом по возвращению своих граждан из Сирии, сообщила пресс-служба МИД РК.

«Госсекретарь высоко оценил лидерство Казахстана в репатриации и реинтеграции своих граждан из Сирии и призвал Казахстан поделиться своим опытом с другими странами», - говорится в сообщении.

Также Помпео высоко оценил поддержку Казахстаном прочного мира в Афганистане.

Кроме этого, он приветствовал недавние заявления президента Касым-Жомарта Токаева о расширении политического участия в республике и действия по усилению защиты основных свобод для казахстанцев, а также выразил поддержку укреплению стратегического партнерства между США и Казахстаном и надеется на дальнейшее укрепление двусторонних отношений с новым правительством президента Токаева.

Напомним, с начала этого года Казахстан провел масштабную операцию «Жусан» по возвращению казахстанцев из Сирии. В январе казахстанскими правоохранительными органами и министерством иностранных дел на родину были возвращены 47 казахстанцев, из них 6 мужчин, 11 женщин и 30 детей. Позже, 7 и 9 мая, были эвакуирован еще 231 казахстанец, в том числе 156 детей, в основном дошкольного возраста, из них 18 сирот. А с 28 по 31 мая успешно проведен заключительный этап специальной гуманитарной операции. Из Сирии была возвращена очередная группа наших соотечественников, из зон боевых действий эвакуирован 171 ребенок. Всего в результате комплекса мероприятий из зон боевых действий в Казахстан были возвращены 357 детей.