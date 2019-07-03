Задержан основной подозреваемый по факту массовой драки на Тенгизе – МВД

По факту массовой драки 29 июня в рабочем поселке Тенгиз в Атырауской области заведено несколько уголовных дел, сообщил глава МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев.

«Возбуждено несколько уголовных дел: по нанесению телесных повреждений и хулиганству. По каждому составу преступлений есть участники», - цитирует министра Sputnik Казахстан.

Он также сообщил, что задержан основной подозреваемый, есть еще несколько человек, попавших в поле зрения правоохранительных органов. В отношении них проводится досудебное расследование.

«Квалификация у всех будет разная, в зависимости от их участия», - уточнил Тургумбаев.

29 июня в поселке Тенгиз в Атырауской области произошла массовая драка. Поводом якобы послужило фото гражданина Ливана Эли Дауда в профиле WhatsApp, на которой изображена девушка и сам Эли Дауд, у него в руке рация, антенна направлена в сторону девушки. Всего в результате конфликта пострадали 45 человек. Однако аким Атырауской области Нурлан Ногаев позже заявил, что «эта проблема возникла из-за разных условий труда». Создана межведомственная комиссия под председательством первого заместителя акима Атырауской области Серика Шапкенова, которая займется расследованием инцидента и проработкой вопросов организации труда. В состав комиссии вошли представители ТШО. Департаментом полиции Атырауской области начато досудебное расследование по факту хулиганства.