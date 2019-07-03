Протокол направлен на совершенствование механизма реализации соглашения между странами
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Казахстан ратифицировал протокол к соглашению о военно-техническом сотрудничестве между странами ОДКБ
ФОТО КОММЕРСАНТЪ

Главой государства подписан закон «О ратификации Четвертого протокола о внесении изменений в Соглашение об основных принципах военно-технического сотрудничества между государствами-участниками Договора о коллективной безопасности от 15 мая 1992 года», сообщает Акорда.

Как сообщал ранее министр индустрии и инфраструктурного развития Роман Скляр, «данным документом установлено определение порядка формирования цен на продукцию военного назначения; предусмотрено, что при необходимости государственный уполномоченный орган представляет подтверждение на поставку производителем продукции по цене, как для собственных вооруженных сил».

Также сообщалось, что Казахстан получает право на приобретение вооружения и военной техники по внутренним ценам стран ОДКБ, как и для собственных вооруженных сил.

Беларусь, Россия и Таджикистан уже ратифицировали данный документ.

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