Казахстан ратифицировал протокол к соглашению о военно-техническом сотрудничестве между странами ОДКБ

Протокол направлен на совершенствование механизма реализации соглашения между странами
Главой государства подписан закон «О ратификации Четвертого протокола о внесении изменений в Соглашение об основных принципах военно-технического сотрудничества между государствами-участниками Договора о коллективной безопасности от 15 мая 1992 года», сообщает Акорда.
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