Китайские пограничники устанавливают шпионское ПО на смартфоны туристов – СМИ

Китайские пограничники тайно устанавливают на смартфоны туристов приложение, которое отслеживает личную информацию, в том числе данные о местоположении. Как пишут «Известия» , об этом говорится в журналистском расследовании, проведенном изданиями The Guardian (Великобритания), Süddeutsche Zeitung (Германия) и The New York Times (США).

Уточняется, что речь идет о туристах, которые приезжают в Синьцзян-Уйгурский автономный район через пограничный пункт Эркештам на границе с Кыргызстаном. Пограничники забирают смартфоны въезжающих в страну, относят их в отдельную комнату и там устанавливают приложение для отслеживания личной информации, включая электронную почту, сообщения и контакты. Смартфоны в первую очередь проверяют на наличие религиозных экстремистских материалов, информации об оружии, а также прочих данных, в том числе о праздновании Рамадана, книгах Далай-ламы и др.

Отмечается, что СУАР ежегодно посещают порядка 100 млн туристов, среди них есть и жители других провинций Китая.

Между тем правозащитники уже отреагировали на сообщения о сборе персональных данных со смартфонов туристов.

«Нам давно известно, что жители СУАР, особенно мусульманские нацменьшинства, подвергаются круглосуточной слежке. То, что обнаружилось сейчас, выходит за рамки. Предполагается, что незаконное слежение устанавливается даже за иностранцами», - сказала представитель неправительственной организации Human Rights Watch.

Как напоминают «Известия», в феврале в интернете обнаружили китайскую базу данных, в которой хранились сведения о 2,6 млн жителей Синьцзян-Уйгурского автономного района. Для сбора данных были использованы камеры наблюдения с системой распознавания лиц.