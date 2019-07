Китайские пограничники устанавливают шпионское ПО на смартфоны туристов – СМИ

Китайские пограничники тайно устанавливают на смартфоны туристов приложение, которое отслеживает личную информацию, в том числе данные о местоположении. Как пишут «Известия», об этом говорится в журналистском расследовании, проведенном изданиями The Guardian (Великобритания), Süddeutsche Zeitung (Германия) и The New York Times (США).