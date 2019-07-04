Токаев подписал закон, предусматривающий перенос сроков внедрения всеобщего декларирования

Главой государства подписан закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, микрофинансовой деятельности и налогообложения», который направлен на совершенствование системы государственного управления в финансовой сфере, регламентацию процедуры налоговой амнистии для граждан и перенос сроков введения всеобщего декларирования, сообщает Акорда.

Внедрение всеобщего декларирования в Казахстане будет поэтапным. На первом этапе срока переносится с 1 января 2020 года на 1 января 2021 года. Декларированию будут подлежать лица, занимающие ответственную государственную должность и их супруги, лица, уполномоченные на выполнение государственных функций и их супруги, и лица, на которых возложена обязанность по предоставлению декларации в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

На втором этапе предусматривается декларирование работников государственных учреждений и их супругов, а также работников субъектов квазигосударственного сектора и их супругов с 1 января 2023 года. На третьем этапе - декларирование руководителей и учредителей юридических лиц и их супругов, индивидуальных предпринимателей и их супругов с 1 января 2025 года. И только на четвертом этапе обеспечивается полный переход на всеобщее декларирование всех категорий населения с 1 января 2025 года.

Также данным законом предусматривается списание пеней физическим лицам по налоговым обязательствам за налоговые периоды до 1 января 2019 года, при условии погашения до конца 2019 года основного долга. При этом по налогу на имущество и земельному налогу списание пеней предлагается по обязательствам за налоговые периоды до 1 января 2018 года с учетом срока их уплаты до 1 октября 2019 года.

Напомним, что ранее документ предполагал создание нового агентства по регулированию и развитию финансовых рынков, которое будет подчиняться непосредственно президенту. Под регулирование нового института будут подпадать ипотечные, страховые, коллекторские и другие микрофинансовые организации.