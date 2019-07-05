Кратковременные дожди и град ожидаются в выходные на севере Казахстана

В выходные дни 6-8 июля на севере Казахстана ожидаются кратковременные дожди, на юге же республики будет жаркая и сухая погода, сообщает РГП «Казгидромет».

«Произошла перестройка тропосферных потоков с меридиональных на широтные, и на Казахстан начали поступать воздушные массы с Атлантики. На северные области республики в выходные и праздничные дни будут оказывать влияние атмосферные фронты, связанные с циклонами, перемещающимися через северные районы Европейской части России и Западную Сибирь. С ними местами ожидаются кратковременные дожди с грозами, при грозах шквалистое усиление ветра и возможен град», - говорится в прогнозе синоптиков.

Между тем на южные области смещаются воздушные массы с центральных районов Атлантики, Азорский антициклон вызовет жаркую и сухую погоду. По данным «Казгидромета», в южной половине Казахстана температура воздуха будет выше средних многолетних значений на 1-3°С, а кратковременные дожди возможны преимущественно в горных районах.