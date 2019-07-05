Более 20 млн тонн зерна планируется собрать в текущем году – МСХ

В текущем году Казахстан ожидает собрать урожай зерна на уровне прошлого года, или не менее 20,3 млн тонн. Об этом в пятницу в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций рассказал министр сельского хозяйства Сапархан Омаров.

«По прогнозу на урожай (зерна – V) я хочу сказать, что в этом году мы ожидаем на уровне прошлого года. В прошлом году мы 20,3 млн тонн зерна собрали. И в этом году мы планируем на этом же уровне», - сообщил Омаров.

Отметим, что по итогам 2018 года Казахстан собрал 20,3 млн тонн зерна в чистом весе, 22,8 млн – в бункерном.

Ранее в МСХ сообщали, что площадь весеннего сева в этом году составила 19,0 млн га, из них зерновые культуры – 14,5 млн га, масличные культуры – 2,7 млн га, овощебахчевые культуры и картофель – 458,3 тыс. га, кормовые культуры – 1,2 млн га, технические культуры (сахарная свекла, хлопчатник, табак) – 144,0 тыс. га.