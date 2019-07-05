Самолет SCAT не смог вылететь в Турцию из-за неисправности

«По информации авиакомпании SCAT, рейс DV-475 по направлению Нур-Султан – Анталья на воздушном судне Боинг-757 с 228 пассажирами на борту был запланирован к выполнению в 02:00 5 июля. В связи с возникшей неисправностью воздушного судна вылет был задержан до 10:00. В связи с работой по устранению неисправности воздушного судна время задержки было продлено до 11:00. По причине невозможности оперативного устранения неисправности на борту воздушного судна авиакомпанией было принято решение о замене воздушного судна такого же типа», - говорится в сообщении КГА.

Сообщается, что рейс DV-475 запланирован к вылету в 15:30.

«На период задержки данного рейса всем пассажирам были предложены прохладительные напитки, питание и проживание в гостинице», - добавили в КГА.