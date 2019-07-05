К активистке Асем Жапишевой пришла полиция

Журналистка и активистка гражданского движения Oyan, Qazaqstan Асем Жапишева сообщила, что в квартиру, в которой она прописана, пришли полицейские. Жапишева рассказала Vласти, что полиция пришла по жалобе соседей.

«Ко мне домой, где я прописана, пришла полиция и сказала, что соседи написали жалобы, что у меня на балконе и кухне висят надписи "Оян" и все время нарушается порядок. Это неправда, конечно. Я там не появлялась давно. Там была моя знакомая. Осмотрели мою квартиру и балкон, потом ушли», - уточнила Жапишева.

Журналистка также добавила, что полиция приходит к ней домой не в первый раз, ранее ее искали 8 мая.

Кроме того, она сообщила Vласти, что накануне около подъезда дома, в котором она живет, с ней пытался заговорить неизвестный. «Вчера у дома меня поджидал человек в штатском, пытался поговорить. Он сказал: давайте поговорим, можем поговорить? Я не пошла на контакт», - пояснила активистка.

Отметим, что почти ровно месяц назад, 10 июня, Жапишева была задержана полицией, когда направлялась на встречу с британской коллегой Джоанной Лиллис.