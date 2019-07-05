Внешний долг Казахстана сократился на $1,1 млрд – Нацбанк

Национальный банк Казахстана сообщил об изменениях во внешнем долге Казахстана за I квартал 2019 года. Так, по состоянию на 1 апреля внешний долг республики составил $157,6 млрд или 90,7% к ВВП. С начала года улучшение на 2,4 процентных пункта, сообщила пресс-служба регулятора.

«В структуре внешнего долга по-прежнему преобладает межфирменная задолженность (63,9%), внешний долг корпоративного сектора перед несвязанными кредиторами занимает 24,8%, государственный внешний долг (правительство и Национальный банк) – 7,9%, внешние обязательства банковского сектора (БВУ и АО «Банк развития Казахстана») – 3,4%. За I квартал 2019 года внешний долг страны сократился на $1,1 млрд. Государственный внешний долг увеличился на $102,4 млн за счет повышения спроса со стороны иностранных инвесторов на краткосрочные ноты Национального банка и роста рыночной стоимости суверенных еврооблигаций», - говорится в сообщении.

Внешние обязательства банковского сектора сократились на $414 млн, в том числе, за счет частичного досрочного погашения еврооблигаций АО «Народный Банк Казахстана» в размере $200 млн и займов АО «Банк Развития Казахстана» от финансовых организаций Китая. Внешний долг корпоративного сектора перед неаффилированными кредиторами уменьшился на $555 млн в основном за счет досрочного погашения АО «НУХ «КазАгро» еврооблигаций номинальной стоимостью $961,5 млн, а также сокращения кредиторской задолженности резидентов на $198,3 млн.

«Данное снижение было частично нивелировано ростом рыночной стоимости еврооблигаций казахстанских эмитентов (на $510 млн). Межфирменная задолженность уменьшилась на $272,7 млн вследствие погашения крупными добывающими и транспортными компаниями кредитов от зарубежных сестринских организаций», - поясняет Нацбанк.

В структуре внешнего долга в аналитических целях отдельно выделяется внешний долг организаций, контролируемых государством (это банки и организации, где более 50% в капитале принадлежит государству). На 1 апреля 2019 года он составил $21,6 млрд, сократившись за отчетный период на $1,2 млрд. Чистый внешний долг республики составил $47,1 млрд, уменьшившись за I квартал этого года на $145,3 млн.