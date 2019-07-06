МВД заявило об изъятии дымовых шашек и травматического оружия у участников акций протеста

Министерство внутренних дел Казахстана вечером в субботу распространило сообщение, в котором заявило о предотвращении попыток проведения несанкционированных акций протеста в столице и Алматы и изъятии у их участников дымовых шашек и травматического оружия.

«Несмотря на неоднократные предупреждения прокуратуры, отдельные граждане поддались на провокационные призывы запрещенной экстремистской организации. Некоторые из них стали совершать противоправные действия в отношении сотрудников правопорядка, создавая угрозу спокойствию и безопасности других граждан. В этой связи органами внутренних дел приняты предусмотренные законом меры по пресечению нарушений общественного порядка. Организаторы и активные участники доставлены в подразделения полиции. У отдельных лиц были изъяты дымовые шашки и травматическое оружие», - говорится в распространенном сообщении МВД.

«Задержание нарушителей проводилось максимально корректно, специальные средства не применялись», - информирует ведомство.

В МВД не сообщили о количестве задержанных на акциях протеста.

Задержания проводились в районе торгового дома «Есиль» в столице и Центрального стадиона в Алматы. По данным корреспондентов Vласти, было задержано несколько десятков человек.

За несколько дней до акций протеста, объявленных признанным судом экстремистским движением ДВК, несколько человек были задержаны за призывы принять в нем участие. Четыре человека в Алматы были арестованы, остальные подвергнуты административным арестам и штрафам.