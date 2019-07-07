Казахстан стал наблюдателем в Тихоокеанском альянсе

«Выражаем наше удовлетворение включением Армении, Азербайджана, Филиппин и Казахстана в качестве новых государств-наблюдателей Тихоокеанского альянса, который имеет сейчас 59 стран-наблюдателей с пяти континентов, что укрепляет нашу роль как платформы экономической и торговой интеграции со стратегической проекцией на весь мир», - говорится в декларации, которую подписали президенты Колумбии, Мексики, Перу и Чили по итогам саммита этой организации в столице Перу Лиме.

Тихоокеанский альянс был создан летом 2012 года на саммите в чилийском городе Антофагаста, в него входят Мексика, Чили, Колумбия и Перу. Основной целью альянса является содействие экономической интеграции, развитию и конкурентоспособности экономик стран-участниц.