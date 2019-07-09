Это может привести к обострению отношений с Китаем
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США одобрили продажу Тайваню оружия на $2 млрд
Фото с сайта телеканала CNN

Госдепартамент США одобрил возможную продажу Тайваню танков M1A2T Abrams, переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger и другого сопутствующего оборудования на $2,2 млрд, пишут Ведомости со ссылкой на телеканал CNBC.

Тайвань может получить 108 Abrams и 250 комплексов Stinger. Это не изменит военный баланс в регионе, считает Пентагон.

В начале июня Bloomberg сообщил, что Пентагон и госдеп неофициально уведомили конгресс США о возможной сделке с Тайванем на поставку вооружения. В контракт предполагалось включить 108 танков, 1240 противотанковых ракет TOW-II, 409 противотанковых ракет Javelin и 250 комплексов Stinger. Также в него могут войти истребители F-16.

Эта сделка может привести к дальнейшей эскалации торгового конфликта США и Китая, отмечает агентство. Пекин уже осудил сотрудничество США с Тайванем в военной сфере.

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