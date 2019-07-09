Около Акорды задержали активистку Санавар Закирову

Накануне Закирова опубликовала пост, в котором предупреждала, что сегодня, 9 июля, она и еще несколько человек подпишут перед канцелярией президента коллективное письмо с требованием создания комиссии для пересмотра неправомерных судебных решений. Также активистка настаивала на встрече с президентом Касымом-Жомартом Токаевым.

Несколько месяцев назад Закирова пыталась зарегистрировать партию. Уверенная, что власти целенаправленно помешали ей это сделать, сорвав, по ее мнению, учредительный съезд, Закирова подала в суд на акимат Алматы, прокуратуру, полицию и Nur Otan.