Она требовала встречи с Токаевым
Около Акорды задержали активистку Санавар Закирову
фото со страницы Закировой в Facebook

Активистку Санавар Закирову задержали около Акорды. Она вела прямой эфир в Facebook.

Накануне Закирова опубликовала пост, в котором предупреждала, что сегодня, 9 июля, она и еще несколько человек подпишут перед канцелярией президента коллективное письмо с требованием создания комиссии для пересмотра неправомерных судебных решений. Также активистка настаивала на встрече с президентом Касымом-Жомартом Токаевым.

Несколько месяцев назад Закирова пыталась зарегистрировать партию. Уверенная, что власти целенаправленно помешали ей это сделать, сорвав, по ее мнению, учредительный съезд, Закирова подала в суд на акимат Алматы, прокуратуру, полицию и Nur Otan.

Данияр Молдабеков
Данияр Молдабеков

Репортер интернет-журнала Vласть

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