Суханбердиева оштрафована и вышла на свободу

Бывший вице-министр образования и науки Эльмира Суханбердиева выплатит штраф в размере 2500 МРП (порядка 6,3 млн. тенге). Также она пожизненно не сможет занимать должности в государственных органах и компаниях, в доле которых присутствует государство. Такой приговор вынес в среду судья Бахытжан Есенов.

Учитывая, что Суханбердиева провела более месяца в следственном изоляторе (один день в СИЗО равен четырем МРП), окончательно сумма ее штрафа составит 5,9 млн. тенге. Штраф должен быть оплачен в течение месяца.

Суд изменил меру пресечения Суханбердиевой на подписку о невыезде до вступления приговора в законную силу. Она освобождена из-под стражи.

В начале июня стало известно, что специализированный межрайонный следственный суд столицы санкционировал Суханбердиевой меру пресечения в виде содержания под стражей до 2 августа. Экс-вице-министр образования подозревается в злоупотреблении полномочиями, получении взятки и незаконной предпринимательской деятельности. Позже глава агентства по противодействию коррупции Алик Шпекбаев рассказал, что Суханбердиева пошла на сделку со следствием.

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