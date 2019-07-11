Премьер пообещал еженедельно посещать Арысь для проверки восстановления города

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин в четверг посетил Арысь и проверил ход восстановительных работ в городе.

«Сами видите, мы верим, что в течение месяца закончатся все работы. Мы будем еженедельно приезжать сюда и проверять», - цитирует премьера агентство «Казинформ».

Ранее в четверг правительство сообщило о восстановлении в Арыси к текущему моменту 674 домов. В городе работает около 200 строительных компаний. Планируется полное восстановление города до 1 августа.

24 июня на одном из военных складов, расположенных близ города Арысь начался пожар, а затем последовали взрывы боеприпасов. В Туркестанской области был объявлен режим ЧС, а город с населением 45 тысяч человек был полностью эвакуирован. В результате взрывов три человека погибли, более 160 получили ранения различной степени тяжести.