Административное здание и цех сгорели в Арыси

В городе Арысь Туркестанской области произошел пожар на территории ремонтно-эксплуатационного депо. Площадь пожара составила 2040 квадратных метров, сообщили в четверг в комитете по ЧС, отметив, что предварительная причина – нарушение правил пожарной безопасности при проведении строительно-восстановительных работ.

«11 июля на пульт противопожарной службы поступило сообщение о пожаре на территории ремонтно-эксплуатационного депо города Арысь Туркестанской области. Произошло возгорание крыши двухэтажного административного здания на площади 840 квадратных метров с последующим распространением огня на кровлю цеха по ремонту на площади 1200 квадратных метров. Общая площадь пожара 2040 квадратных метров», - сообщили в КЧС.

В ликвидации пожара задействован 41 человек личного состава, 10 единиц пожарной техники ДЧС Туркестанской области, а также пожарный поезд и 8 работников станции Арысь. В 16:45 пожар локализован.

«Предварительная причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при проведении строительно-восстановительных работ», - рассказали в комитете.