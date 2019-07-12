Новое гражданское движение «Qaharman» появилось в Казахстане

Трое столичных активистов объявили о создании нового гражданского движения по защите прав человека «Qaharman». Как сообщили они в пятницу в ходе пресс-конференции, в первую очередь они планируют информировать местную и международную общественность о нарушениях прав человека в Казахстане, а также выступать за свободу слова, свободу мирных собраний и право граждан участвовать в выборах в качестве самовыдвиженцев.

«До сих пор мы, группа гражданских активистов, начинающих правозащитников, занимались освещением дел политически репрессируемых людей, как отдельные лица. И сегодня мы хотели бы заявить о создании нового гражданского движения по защите прав человека. Целью его является защита базовых прав. У нас небольшая, но сплоченная команда, имеются участники в трех городах - Астане, Алматы и Актобе. Что касается наших целей, мы хотим сразу заявить, что мы не являемся политической силой, мы не собираемся принимать участие в борьбе за власть», - рассказала активист Алия Избасарова.

По ее словам, участники движения будут способствовать формированию гражданского общества, продвижению демократических принципов в Казахстане, а также повышать правовую культуру в стране.

«Мы являемся независимым движением, все участники являются волонтерами, работают на безвозмездной основе», - подчеркнула активист.

Основная часть работы будет заключаться в фиксации правонарушений.

«Мы собираем информацию об отдельных кейсах и информируем местную и международную общественность посредством СМИ, политиков, международные организации. Также мы планируем осуществлять помощь со сбором средств для адвокатов, сбором средств на гуманитарную помощь», - добавила она.

В целом, отметила Избасарова, главными приоритетами движения будут свобода слова, свобода мирных собраний, право на участие в политической жизни страны и право на справедливые открытые суды.