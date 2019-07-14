Дочь Арона Атабека провела акцию в центре Алматы, требуя освобождения отца

Дочь поэта и общественного деятеля Арона Атабека Айдана Айдархан провела одиночную поэтическую акцию протеста в Алматы. Она встала перед памятником Абая с плакатом, на котором изображен ее отец и прочитала его стихи. Она требует освобождения Атабека и других политических заключенных. Спустя 20 минут после начала акции Айдана Айдархан была задержана прибывшим нарядом полиции.

«Поэт - это всегда душа народа. Поэтому я выбрала место у памятника Абаю Кунанбаеву. Поэты - это те люди, которые всегда говорят за народ, их всегда слушали в степи. Но сейчас поэтов задерживают, им пытаются заткнуть рот, их боятся» , - сказала Айдана Айдархан.

По ее словам, отец не знает о ее акции.

«Я, Айдана Айдархан, требую освобождения моего отца Арона Атабека и шаныракца Курмангазы Утегенова, которые до сих пор гниют в тюрьмах за то, что посмели встать на защиту обездоленных. Я требую безоговорочного оправдания всех осуждённых по делу Шанырака и полной их реабилитации», — накануне сообщила Айдархан в своем instagram. В публикации она также указала, что не видела своего отца 13 лет, и что в переписке он жаловался на условия своего содержания и давление на заключённых.

Известный поэт, публицист и политический активист Арон Атабек был приговорен алматинским городским судом к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима в 2006 году. Его обвиняли в организации массовых беспорядков в микрорайоне Шанырак, в результате которых погиб один полицейский. Своей вины Арон Атабек не признал.

Протесты в микрорайонах Шанырак, Бакай, Айгерим и Улжан случились из-за намерений властей снести дома-самострои. Атабек активно защищал жителей этих микрорайонов, находился в эпицентре событий во время противостояния полиции и протестующих.

Казахстанские правозащитники называют Атабека политзаключенным. Ими не раз отмечалось, что Атабек отбывает срок в чрезмерно тяжелых условиях. В заключении он продолжает писать стихи и статьи.

Международный ПЕН клуб в его защиту обращался к казахстанским властям, а «Международная амнистия» высказывала обеспокоенность по поводу условий его содержания в колонии.