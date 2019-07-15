Между столицей и Алматы будут курсировать дополнительные поезда

В предстоящие выходные, 19 и 20 июля будут запущены новые дополнительные поезда между столицей и Алматы, сообщает агентство Sputnik Казахстан со ссылкой на пресс-службу АО «Пассажирские перевозки».

По ее данным, разовые поезда №202/201 сообщением вокзал «Нурлы жол» - «Алматы-2» будут отправлены в 17:16 по местному времени.

«Новые составы состоят из 25 вагонов плацкартного типа. Вагоны оснащены системой вентиляции, кондиционирования и отопления, каждый из них рассчитан на 54 спальных места и оборудован в соответствии с современными требованиями безопасности и комфорта», – сообщили в компании.

Время в пути составит 19 часов 47 минут.

В дальнейшем новые вагоны будут на постоянной основе курсировать по направлению Алматы - Мангистау.