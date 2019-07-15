Чиновники, препятствующие развитию бизнеса, должны отправляться в тюрьму – Токаев

Чиновники, которые препятствуют развитию бизнеса должны отправляться в тюрьму, заявил в понедельник в ходе расширенного заседания правительства президент Касым-Жомарт Токаев, и поручил кабинету министров внести соответствующие поправки в законодательство.

«Вы знаете мою принципиальную позицию – следует всячески поддерживать отечественный бизнес. Так называемую, национальную буржуазию. А тех, кто препятствует его развитию необоснованными проверками, поборами, рейдерством, нужно строго наказывать.

Считаю, что наконец пора криминализировать действия госорганов и их представителей, направленных на подрыв бизнеса», - заявил Токаев.

По его мнению, необходимо предусмотреть в законодательстве строгие меры, вплоть до уголовного преследования, как «это имеет место в целом ряде государств».

«Чиновники, которые препятствуют развитию бизнеса - направляются в тюрьму. Правительству поручаю внести изменения в законодательство», - подчеркнул президент.