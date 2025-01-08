​Генпрокуратура проверит «Казцинк» на предмет соблюдения экологического законодательства

Генеральная прокуратура проверит ТОО «Казцинк» на предмет соблюдения экологического законодательства. К проверке будут привлечены специалисты комитета экологического регулирования и контроля, сообщил премьер-министр Олжас Бектенов в ответе на запрос депутатов сената.

По словам премьера, причиной проверки станет неблагоприятная экологическая ситуации в Усть-Каменогорске, наблюдавшаяся в период с 23 ноября по 1 декабря 2024 года.

Он также напомнил, что дорожная карта Восточно-Казахстанской области и города Усть-Каменогорск на 2024 – 2026 годы предусматривает ряд природоохранных мероприятий, которые должны сократить вредные выбросы по региону на 10-20%.

Ключевое из них — модернизация установок по доочистке сернистого газа на усть-каменогорском металлургическом комплексе ТОО «Казцинк». К 2026 году модернизация должна снизить объем выбросов диоксида серы на 2,2 тыс. тонн. Она также должна обеспечить соответствие работы предприятия индикаторам национального проекта «Жасыл Қазақстан».

Еще одно важное мероприятие — строительство цеха «Гидрополимет» на риддерском металлургическом комплексе ТОО «Казцинк». Благодаря ему уже в 2024 году объемы выбросов диоксида серы должны были сократиться на 714 тонн.

В конце ноября Усть-Каменогорск накрыло плотным смогом. В воздухе зафиксировали превышение концентрации загрязняющих веществ. Школьников впервые из-за плохого качества воздуха перевели на дистанционное обучение на несколько дней, а жителям рекомендовали сократить время на улице и использовать защитные маски.

Усть-Каменогорск каждый год сталкивается с безветрием и сильным загрязнением воздуха, но в этом году, по словам экологов, его уровень был рекордным. В этом материале «Власть» рассказывала, как город год от года сталкивается со схожими проблемами и как не работают планы по улучшению ситуации.