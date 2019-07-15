Пожар здесь произошел в понедельник
На Талгарской трассе восстанавливают горевший газопровод
Фото Жанары Каримовой

Руководитель отдела коммунального хозяйства Медеуского района Алматы Ермек Тлекенов подтвердил Vласти, что в понедельник днем на Талгарской трассе произошел пожар на газопроводе.

«Пожар ликвидирован, сейчас ремонтные бригады приступают к своим обязанностям», - сказал Тлекенов.

По его данным, газоснабжение близлежащих районов приостановлено на время ремонтных работ.

По сообщению ДЧС г. Алматы, около супермаркета «Магнум» на стыке Медеуского и Талгарского районов произошел порыв подземной линии газопровода диаметром 325 мм. с воспламенением.

Служба газа города Алматы перекрыла газовые задвижки среднего давления. При этом нужно было выгореть газ, оставшийся в трубопроводе, что и было сделано под контролем противопожарной службы Алматы.

Жертв и пострадавших нет. Предварительная причина пожара — разгерметизация флянцевого соединения.

Ольга Логинова
Ольга Логинова

Журналист

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