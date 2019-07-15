«Напряжение сети восстанавливают поэтапно. В ближайшее время троллейбусы будут ходить по расписанию», – сообщила компания на своей странице в Facebook.

В настоящее время троллейбусы стоят на улицах. В Алматы также до сих пор не работает часть светофоров, на некоторых перекрестках движение регулируют полицейские.

Ранее управление энергоэффективности и инфраструктурного развития Алматы сообщало, что 15 июля в 14.14 часов произошло техническое нарушение на источнике ТЭЦ-2 АО «АлЭС», что привело к сбоям в энергоснабжении значительной части города. Ведомство также проинформировало, что подача электроэнергии будет восстановлена до 17.00 в полном объеме.