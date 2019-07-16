Добыча нефти в Казахстане в первом полугодии снизилась на 1,5%

За первые шесть месяцев добыто 37,9 млн. тонн нефти
В Казахстане объем добычи нефти в январе-июне 2019 года составил 37,974 млн тонн, что на 1,5% меньше, чем в аналогичном периоде 2018 года, передает корреспондент агентство Казинформ со ссылкой на комитет по статистике.
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