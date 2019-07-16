Добыча нефти в Казахстане в первом полугодии снизилась на 1,5%

В Казахстане объем добычи нефти в январе-июне 2019 года составил 37,974 млн тонн, что на 1,5% меньше, чем в аналогичном периоде 2018 года, передает корреспондент агентство Казинформ со ссылкой на комитет по статистике.

В отчетном периоде было добыто газового конденсата в объеме 6,281 млн тонн (уменьшение добычи в сравнении с январем-июнем прошлого года на 5,3%), природного газа – 28,074 млрд куб. м (-0,6%), угля – 53,958 млн тонн (-2%).

Также было добыто железной руды в объеме 20,642 млн тонн (-2%), медной руды – 58,916 млн тонн (+17%), золотосодержащей руды – 11,742 млн тонн (+25%), хромового концентрата – 2,486 млн тонн (+5,7%).