Нарушителей будут привлекать к ответственности
МВД планирует измерять «среднюю» скорость автомобилей на трассах
Фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Vласть

МВД будет контролировать среднюю скорость автомобиля и, если она по итогам маршрута будет превышена, водители будут привлекаться к административной ответственности. Необходимые системы будут установлены на республиканских трассах, и будут считывать скорость движения от пункта выезда в пункт назначения, объяснил во вторник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций заместитель председателя административной полиции ведомства Алибек Кенесбаев.

«Каждое третье ДТП, зарегистрированное по вине водителей, происходит по причине превышения скорости. В связи с этим, наряду с проводимой работой по увеличению численности стационарных систем фотовидеофиксации нарушений скоростного режима нами предложено проработать вопрос введения понятия «средней» скорости», - рассказал Кенесбаев.

На практике, объяснил он, это будет реализовано следующим образом: к примеру на выезде из столицы в Боровое будет установлена камера фиксации, которая будет регистрировать марку, госномер и время выезда из города, условно из пункта «А». И, уже при въезде в Боровое, будет установлена следующая камера, которая будет также фиксировать марку, госномер и время прибытия, условно в пункт «Б».

«Пройденный путь автоматически будет делиться системой на время, за которое конкретный автомобиль проехал данный участок. И, если средняя скорость будет превышать разрешенную, к примеру, а на указанной трассе разрешенная скорость для легковых автомобилей составляет 140 км/ч, а если система зафиксирует, что конкретный автомобиль данный участок прошел со скоростью 150-160 км/ч, то водитель будет привлекаться к административной ответственности», - пояснил Кенесбаев.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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