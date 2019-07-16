МВД планирует измерять «среднюю» скорость автомобилей на трассах

МВД будет контролировать среднюю скорость автомобиля и, если она по итогам маршрута будет превышена, водители будут привлекаться к административной ответственности. Необходимые системы будут установлены на республиканских трассах, и будут считывать скорость движения от пункта выезда в пункт назначения, объяснил во вторник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций заместитель председателя административной полиции ведомства Алибек Кенесбаев.

«Каждое третье ДТП, зарегистрированное по вине водителей, происходит по причине превышения скорости. В связи с этим, наряду с проводимой работой по увеличению численности стационарных систем фотовидеофиксации нарушений скоростного режима нами предложено проработать вопрос введения понятия «средней» скорости», - рассказал Кенесбаев.

На практике, объяснил он, это будет реализовано следующим образом: к примеру на выезде из столицы в Боровое будет установлена камера фиксации, которая будет регистрировать марку, госномер и время выезда из города, условно из пункта «А». И, уже при въезде в Боровое, будет установлена следующая камера, которая будет также фиксировать марку, госномер и время прибытия, условно в пункт «Б».

«Пройденный путь автоматически будет делиться системой на время, за которое конкретный автомобиль проехал данный участок. И, если средняя скорость будет превышать разрешенную, к примеру, а на указанной трассе разрешенная скорость для легковых автомобилей составляет 140 км/ч, а если система зафиксирует, что конкретный автомобиль данный участок прошел со скоростью 150-160 км/ч, то водитель будет привлекаться к административной ответственности», - пояснил Кенесбаев.