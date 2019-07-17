«Игра престолов» получила 32 номинации «Эмми»

И тем самым установила новый рекорд
На 71-ой по счету премии «Эмми», номинанты которой были объявлены накануне, драма HBO «Игра престолов» получила 32 номинации, установив рекорд. Кроме того, HBO взял 137 номинаций в целом, побив свой собственный рекорд (в 2015 году у канала их было 126). Netflix занял второе место со 117 номинациями, несмотря на победу в прошлом году. NBC занял третье место с 58, а Amazon – с 47 номинациями, передает Hollywood Reporter.
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