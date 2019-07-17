На юге Казахстана сохранится очень сильная жара

Синоптики предупреждают о сохранении очень сильной жары в ближайшие трое суток на юге Казахстана.

«С юго-западными тропосферными потоками (на высоте 5 км) на южные области республики продолжают поступать воздушные массы с Ирана, и пока потоки не поменяют своего направления на западные или северо-западные (в предстоящие трое суток ничего не изменится), жара 35-40, местами 45°С в южных областях республики сохранится», - говорится в сообщении Казгидромета.

Одновременно на северные и восточные области Казахстана «начинает поступать более прохладный и влажный воздух с Урала, что вызовет ослабление жары и местами кратковременный дождь с грозой», информируют синоптики.

В Шымкенте в ближайшие три дня ожидается до 42 градусов, в Алматы – до 36 градусов, в столице – до 30 градусов.

