Кульгинов ставит задачу вернуть зависшие в «Банке Астаны» средства на строительство ЛРТ в столице

«Была критика со стороны главы государства по неэффективному планированию бюджета. Поднята проблема строительства ЛРТ, затронуты вопросы высокой стоимости проекта, а также целесообразности. Все замороженные в «Банке Астаны» средства проекта ЛРТ должны быть возвращены государству. Поручаю Аскару Кеменгеровичу (заместитель акима Аскар Амрин) срочно заняться этим вопросом», - сказал Кульгинов в ходе встречи с активом города.

В понедельник в ходе расширенного заседания правительства президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что считает проект строительства ЛРТ в столице нецелесообразным, но поручил его достроить.

Накануне портал Tengrinews опубликовал цитаты главы «Astana LRT» Бекмырзы Игенбердинова о том, что проект строительства ЛРТ выполнен только на 15%, ему не хватает почти 1,5 млрд. на завершение. Игенбердинов также заявил, что консорциум, работавший над проектом, прекратил отношения с Банком Китая, долг которому составляет 344 млн.

«В этой связи оптимизировали расходную часть - нагрузку на бюджет в рамках кредита. Долг перед Банком Китая составляет 344 миллиона долларов. Какая нагрузка ляжет на бюджет, это будет решено на уровне правительства. Если проект LRT продолжится, то над ним также продолжит работу китайский консорциум. Сегодня у нас разрыв отношений только с китайским банком, компании остаются», - сказал Игенбердинов. Портал не приводит информации, где он сделал эти заявления.

В рамках расширенного заседания правительства Токаев также спросил у главы Нацбанка Ерболата Досаева о судьбе 100 млрд. тенге – средств, которые находились в «Банке Астаны» и должны были использоваться для строительства ЛРТ.

«Часть обязательств (по проекту перед Банком Китая - V) в виде депозита, ранее размещенного в «Банке Астаны», они были переведены, сегодня фонд проблемных кредитов проводит необходимую работу по изысканию возможности возврата этих средств. Первые итоги предварительные есть. Но основная работа, нам придется проводить в предстоящие два года – 2020-2021 годы. Вероятность возврата средств, оставшихся с депозита, мы считаем на уровне не более 30-40%», - сказал Досаев.

Токаев призвал компетентные органы «задать вопросы» тем, кто инициировал строительство ЛРТ в столице.

Проект строительства ЛРТ в столице Казахстана был впервые предложен в 2005 году, когда акимом города был Умирзак Шукеев. Спустя несколько лет было заявлено, что проект заморожен из-за его высокой стоимости. Однако в 2015 году (акимом столицы был Адильбек Джаксыбеков) был подписан меморандум с консорциумом китайских компаний. Осенью 2017 года (город возглавлял Асет Исекешев) началось строительство линии ЛРТ, состоящей из 18 станций и продолжительностью 22 км. Предполагалось, что строительство завершится к концу 2019 года, однако в начало этого года оно было практически заморожено из-за недостаточного финансирования.