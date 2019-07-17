Глава BI Group опровергает вырубку деревьев на территории «Атакента» при строительстве конгресс-центра

«Вчера прошла информация, что якобы BI Group планирует вырубить 9000 деревьев на Атакенте для постройки Конгресс-Центра. Это неправда», - написал он на своей странице в Facebook.

Рахимбаев подтвердил, что в прошлом году его компания предложила «концепцию Convention-центра для города Алматы». «Дело в том, что в Астане есть уже целых три подобных сооружения вместимостью более 2000 человек, а в двухмиллионной Алмате ни одного. Речь идет о современном трансформируемом Convention-центре, где могут проходить любые мероприятия, как выставки, концерты, форумы, конференции и так далее одновременно, но при этом может трансформироваться в один большой центр под любое мероприятие за пол дня», - сообщил он.

«Понимая сложность задачи, мы привлекли мировых специалистов Coop Himmelb(l)au с Австрии, с которыми мы полгода отрабатывали проект, финансируя дизайн и предварительные инжиниринговые работы, при этом понимая, что можем потерять на этом деньги. Акиматом также была определена точка - пустырь на Атакенте. Как вы видите на фото ниже, это пустырь без деревьев. И требованием Акима было сделать несколько выездов, и при этом не трогать деревья», - указал Рахимбаев, опубликовав также несколько рендеров проекта и схему его расположения в выставочном комплексе.

«Я считаю, что австрийцы справились с задачей. Они спроектировали его специально так, чтобы быть внутри всех деревьев, и удачно интегрировали его с Ботаническим Садом. Получился великолепный проект, который мог бы стать украшением города, и дать возможность наконец-то проводить знаковые мероприятия не столько в Астане, сколько в Алмате, исходя из более благоприятного климата и туристического потенциала. В июле-августе, по плану, должны были пройти слушания, и после этого приняты предположительные решения, а с сентября начаться подготовительные работы», - написал глава BI Group.

«Вчера вышла некорректная неправдивая информация по вырубке 9000 деревьев и постройке транспортной развязки на этом же месте, что является большой глупостью. К сожалению, информацию выдала компания, которая построила на Атакенте торговый центр, и, наверное, план был расширяться», - предположил Рахимбаев.

Накануне председатель правления и президент АО КЦДС ATAKENT Мадина Макыпова на пресс-конференции в Алматы сообщила о том, что акимат города планирует построить на территории выставочного комплекса конгресс-центра, что потребует вырубки парковой зоны.

«25 июня я участвовала на выставке автобусной техники. Тогда бывшим акимом Бауыржаном Байбеком было озвучено, что на 30 гектарах (территории Атакента – V) будет построен конгресс-холл на 30 тысяч мест и выставочный центр. У нас это вызывает большую тревогу, поскольку 30 га – это парковая зона, произрастает 9 тысяч деревьев. Для меня пока непонятно, как акимат там планирует размещать Конгресс-холл», – отвечая на вопросы журналистов, сообщила Макыпова.

Акимат Алматы во вторник и среду, несмотря на многочисленные обращения, никак не прокомментировал Vласти сообщения руководителя АО КЦДС ATAKENT.

В начале мая 2018 года акимат города Алматы расторг договор с АО «Казахстанский центр делового сотрудничества «Атакент» на право временной аренды земельного участка площадью 23 гектара и вернул территорию в коммунальную собственность. Акимат обвинял управляющую компанию в неисполнении принятых на себя обязательств по развитию территории КЦДС «Атакент». Тогда глава города Бауржан Байбек поручил сократить площадь асфальтного покрытия на территории комплекса, произвести озеленение и демонтировать конструкции: так, например, был «освобождён» от застройки большой фонтан.