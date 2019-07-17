Токаев утвердил состав нацсовета общественного доверия

«Национальный совет общественного доверия при Президенте Республики Казахстанявляется консультативно-совещательным органом при Президенте Республики Казахстан. Основной целью деятельности Национального совета является выработка предложений и рекомендаций по актуальным вопросам государственной политики на основе широкого обсуждения с представителями общественности, политических партий, гражданского общества. Национальный совет руководствуется в своей деятельности Конституцией, законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан, иными нормативными правовыми актами, а также настоящим положением», - говорится в тексте постановления, подписанного Токаевым.

Там также указываются права членов НСОД: «Члены Национального совета вправе: вносить предложения по плану работы Национального совета, повестке дня его заседаний и порядку обсуждения вопросов; участвовать в подготовке материалов к заседаниям Национального совета, проектов его решений; принимать участие в обсуждении и разъяснении вопросов в обществе, рассматриваемых на заседании Национального совета. Члены Национального совета не вправе делегировать свои полномочия другим лицам. Члены Национального совета имеют подписанные Главой государства удостоверения члена Национального совета общественного доверия при Президенте Республики Казахстан».

Совет будет собираться "по мере необходимости, но не реже трех раз в год". Председателем совета стал Токаев, секретарем - советник президента Ерлан Карин.

В состав совета включены, помимо Токаева, еще трое бывших кандидатов в президенты на июньских выборах - Дания Еспаева, Жамбыл Ахметбеков и Толеутай Рахимбеков.

Среди вошедших в состав совета известные общественные деятели, политологи, юристы, бизнесмены, представители медиасферы – Айдос Сарым, Михаил Дорофеев, Ораз Джандосов, Марат Шибутов, Айман Умарова, Мухтар Тайжан, Расул Жумалы, Жемис Турмагамбетова, Ермек Турсунов, Андрей Чеботарев, Арман Шураев, Бекболат Тлеухан, Саясат Нурбек, Рахим Ошакбаев, Арманжан Байтасов, Канат Нуров и другие.

С полным составом совета можно ознакомиться здесь.