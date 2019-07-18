Поэт Рамиль Ниязов вышел на одиночный пикет в Алматы

Поэт Рамиль Ниязов в четверг провел одиночный пикет у памятника Абаю в Алматы. Он вышел с плакатом, на котором написано: "Гласность обнажает ничтожность авторитарности, Н. Назарбаев, 1987".

«В большинстве демократических стран не нужно уведомление об одиночных пикетах, потому что люди имеют право высказываться законно и безопасно», - сказал Ниязов во время своей акции.

Свой выбор цитаты на плакате он также объяснил тем, что сейчас не осталось слов, которыми можно выразить свое недовольство, не став при этом врагом народа.

«Я назвал данный проект "Все - пропаганда. Весь мир - пропаганда." - сообщил поэт накануне в своем Instagram. - Принципиальными в нем для меня являются 2 вещи: тот факт, что для проведения одиночных пикетов в Казахстане требуется "разрешение" (что является абсолютно недемократичным явлением, по моему мнению), а также то, что чиновники вроде бы изъявляют желание устроить диалог между т.н. "протестной молодежью", но хотят сделать это на своих условиях: только при их разрешении митингов, только при их разрешении пикетов, только при их разрешении общественных слушаний - нет, спасибо, я лично устал от такого».

Примерно через 45 минут после начала акции поэт был задержан прибывшими полицейскими. Они увезли его в Медеуский отдел полиции.

/Новость обновлена в 16:20, добавлена информация о задержании Ниязова/