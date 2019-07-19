Пока функция только тестируется
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Instagram убрал лайки под постами для пользователей семи стран
Фото Жанары Каримовой

Instagram в тестовом режиме запустил функцию, скрывающую число лайков под фотографиями. Нововведения коснутся пользователей семи стран: Австралии, Бразилии, Канады, Ирландии, Италии, Японии и Новой Зеландии, пишет Коммерсант.

Сами пользователи по-прежнему смогут видеть полученные лайки, но для всех остальных пользователей лайки будут скрыты. «Мы хотим, чтобы ваши друзья сосредоточились на фотографиях и видео, которыми вы делитесь, а не на том, сколько лайков они получают»,— сообщила пресс-служба Instagram на странице в Twitter.

Как долго продлится тестирование новой функции, пока не известно. В Instagram также не уточнили, будет ли расширен список стран, в которых запустили нововведение.

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