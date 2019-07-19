Instagram убрал лайки под постами для пользователей семи стран

Сами пользователи по-прежнему смогут видеть полученные лайки, но для всех остальных пользователей лайки будут скрыты. «Мы хотим, чтобы ваши друзья сосредоточились на фотографиях и видео, которыми вы делитесь, а не на том, сколько лайков они получают»,— сообщила пресс-служба Instagram на странице в Twitter.

Как долго продлится тестирование новой функции, пока не известно. В Instagram также не уточнили, будет ли расширен список стран, в которых запустили нововведение.